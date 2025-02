Carnevale Rinviata per maltempo la sfilata

Carnevale: cambiano le giunte, ma la ‘maledizione’ del meteo avverso colpisce tutti, sinistra e destra. Proprio a causa del maltempo la giunta comunale ieri ha deciso di rinviare l’evento del Carnevale 2025 di Ancona programmato per l’intera giornata di domani, 1° marzo. La sfilata e il concorso sono stati posticipati alla domenica successiva, 9 marzo. Nelle prossime ore sarà reso noto il programma dell’appuntamento del 9 marzo. Cambio di data e di giorno, visto che si passa dal sabato alla domenica, oltre la fine delle celebrazioni della festa, come accadeva anche in passato col celebre ‘Carnevalò’, anch’esso molte volte funestato dal maltempo, rinviato e a volte addirittura cancellato.

La giunta di centrodestra ha voluto cambiare la formula del Carnevale, unendo alla parte tradizionale anche il divertimento serale in piazza Cavour con la festa in musica. Visto lo slittamento dell’evento "è ancora possibile iscriversi al concorso delle maschere più belle, fino a martedì 4 marzo compilando il form on-line al link: https://forms.gle/MwLSRVTjykhSjaKi7 – si legge in una nota diffusa ieri dal Comune – In palio ricchi premi per i numerosi gruppi che partecipano con maschere che vanno da personaggi di fantasia a quelli del mondo dei cartoon, della cinematografia, della musica o tra i più rappresentativi della tradizione carnevalesca. Il concorso premierà la migliore maschera singola, coppia, la migliore di gruppo, la maschera del borgo o quartiere, delle scuole. Un premio sarà dedicato anche agli studenti universitari rendendoli così partecipi della vita cittadina".

La sfilata vedrà la partecipazione, in qualità di ospiti di Mao Branca Streeet Band, Ipanema-ballerine brasiliane, Fantasia Sogno e Realtà, Banda di Torrette, Gruppo Teatro Tre-Gotham Show, Dame del ‘700 da Candia. In concorso si presenteranno 7 maschere singole, 5 coppie, 5 gruppi con 90 persone, la mascherata del borgo di Montesicuro. In tutto saranno oltre 600 persone che parteciperanno alla sfilata.