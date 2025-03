"Carnevale sicuro", sequestrati centinaia di prodotti

Operazione ‘Carnevale sicuro’, sequestri in città. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona in occasione del Carnevale hanno intensificato i controlli volti a verificare la commercializzazione di prodotti che potrebbero risultare dannosi per la salute. Gli opportuni riscontri effettuati dai militari della Tenenza di Senigallia, in un esercizio commerciale della città, hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro centinaia di oggetti fabbricati in Cina poiché privi del marchio "CE" e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti. Tra il materiale esposto in libera vendita sugli scaffali, sono state rinvenute maschere, stelle filanti, bombolette spray, parrucche e set per travestimento, sprovvisti della marcatura di conformità europea "CE" nonché delle indicazioni minime sulla composizione degli articoli.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto altresì a sequestrare numerosi giocattoli per bambini privi delle informazioni minime di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio che provvederà ad irrogare le relative sanzioni. I prodotti ritirati dal commercio saranno distrutti al termine dell’iter procedimentale. L’operazione, svolta nel pieno delle festività carnevalesche, conferma l’attenzione della Guardia di Finanza nello specifico settore al fine di sottrarre al libero mercato prodotti potenzialmente dannosi e nocivi per la salute degli acquirenti e, soprattutto, di bambini e adolescenti che, nelle tradizionali feste di carnevale, sono soliti comprare questo genere di prodotti.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. I controlli hanno interessato numerosi esercizi d’Italia e sono stati diversi quelli dove sono state rinvenuti oggetti di ogni tipo senza il marchio di conformità dell’Unione Europea. La marcatura è rappresentata da un simbolo grafico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’immissione sul mercato alla messa in servizio del prodotto, fino allo smaltimento.