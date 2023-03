Carnevale, tutto pronto per la grande festa con carri e gruppi

Attesa finita per "La Città di Carnevale", la grande festa che riempirà di colori e animazione il centro città e programmata per oggi, dopo il rinvio per maltempo di sabato scorso. L’evento promosso dal Comune vedrà protagonisti carri allegorici, gruppi mascherati, scuole, associazioni culturali, sociali e sportive. Confermata la formula delle passate edizioni: l’evento si aprirà attorno alle 14.30 con la sfilata dei carri di Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16.30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i gruppi mascherati e quelli delle scuole. In palio buoni offerti da tanti negozi e attività economiche di Falconara. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà interdetta la sosta e la circolazione in alcune strade del centro dalle prime ore del mattino di sabato fino alle 20. Saranno presenti pattuglie di Polizia locale e uomini della Protezione civile lungo il percorso della sfilata.