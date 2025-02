"Carnevalon", un carro su ponte Garibaldi

Carnevalon, al via oggi la prima di quattro giornate di sfilate. Alle 14,30 la festa tra coriandoli, maschere e caramelle esplode alle 14,30 per le vie di Vallone e Borgo Passera, e in contemporanea con la sfilata di Montignano. I carri saranno presentati per la prima volta nelle frazioni, dove sono stati allestiti grazie al lavoro dei volontari. Sabato 1b marzo, sempre alle 14.30, la festa del Carnevale si sposterà a Marzocca, presso la parrocchia della frazione.

E domenica 2 marzo, stessa ora, sarà la volta di feste e sfilate a Cesano, Borgo Bicchia, Brugnetto e Sant’Angelo. Poche le anticipazioni, ma il carro più atteso è sicuramente quello del circolo di Borgo Bicchia ispirato al ponte Garibaldi. La festa si chiuderà martedì grasso, 4 marzo, con il ritrovo alle 14.30, in piazza Garibaldi a Senigallia, dove oltre alla partenza della grande sfilata di tutti i carri e i gruppi mascherati in centro storico, ci saranno intrattenimento musicale, clowneria, truccabimbi, e una "coriandolata social" per concludere i festeggiamenti del Carnevale 2025. Non solo carri allegorici, ma anche gruppi di associazioni e società sportive che animeranno la sfilata che, come da tradizione, coinvolgerà tutte le vie del centro storico. Non mancheranno le caramelle, che l’Amministrazione ha già acquistato: saranno 600 kg quelle previste per la 41° edizione del Carnevale cittadino, oltre ai coriandoli, circa 900 kg. Ad aggiudicarsi la fornitura delle caramelle la ditta Liking s.p.a per un importo complessivo di 1.680 euro oltre iva 10%, i coriandoli saranno forniti invece dalla Karnaval s.n.c, per una spesa di 1.128 euro oltre iva 22%, per un totale di 3.224,16 euro. Il Carnevalon è da sempre un appuntamento molto atteso, sono più di dieci i carri, provenienti da frazioni e comuni vicini che partecipano alla sfilata che da sempre si conclude con una festa in musica in piazza Garibaldi. Diverse le modifiche apportate alla viabilità nelle frazioni già da oggi, per consentire in sicurezza lo svolgimento della sfilata. La più attesa, oltre a quella di Senigallia è da sempre la sfilata di Brugnetto, una sorta di prova generale a pochi giorni dal Carnevale. E per fine marzo è attesa la messa in onda della fiction registrata nel 2024 in città con Marco Bocci, dove alcune scene erano state girate a sorpresa durante la sfilata di carnevale, con un Bocci inedito nelle vesti di un clown.