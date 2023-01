Caro bollette, 141 imprese chiedono aiuto

Il caro bollette continua a mettere in ginocchio famiglie e aziende del territorio. I primi veri effetti si sono sentiti a fine anno. Alcune piccole imprese temono di non farcela ma tengono duro. Il Comune ha aperto a novembre un bando per l’erogazione di un contributo a fondo perduto proprio a favore delle piccole e micro imprese che hanno registrato un aumento dei costi energetici, localizzate nel Comune di Osimo, con un plafond da 200mila euro. In diverse hanno partecipato.

"Sono state ammesse a finanziamento 141 istanze per un importo massimo di 600 euro che sarà erogato presto", dice l’assessore alle Attività produttive Michela Glorio. A febbraio infatti dovrebbero arrivare i fondi a ciascuna impresa richiedente che li attende con grande pazienza. Hanno potuto fare domanda di contributo tutte le piccole e micro imprese che hanno registrato un aumento dei costi energetici, calcolati sul totale delle bollette di due bimestri compresi tra gennaio e agosto 2022, di almeno il 30 per cento rispetto agli stessi bimestri dell’anno 2019. Al momento non sono in programma altri aiuti anche se le aziende continuano a chiederli con forza, così come le famiglie in difficoltà con i pagamenti delle utenze (già beneficiarie di un altro bando).

"In un momento che è complesso dal punto di vista economico anche per le Amministrazioni locali, apprezziamo particolarmente la decisione del Comune – ha fatto sapere Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino -. Il contributo darà un supporto alle imprese che, nonostante le difficoltà, resistono per garantire prodotti e servizi al territorio e alla comunità e per tutelare i lori dipendenti". Il caro bollette è arrivato come una mannaia quasi a spazzare via l’entusiasmo dell’anno della ripartenza dopo l’emergenza Covid.

"Il 2022 è stato l’anno della ripartenza e quindi sono ritornate fiere e iniziative di street food – conferma Glorio -. Abbiamo approvato in consiglio Comunale il Regolamento per dehors e chioschi, che apre un nuovo corso per gli operatori economici osimani, fatto di procedure chiare e regolamentate. Da oggi gli operatori economici interessati ad aprire chioschi e dehors potranno presentare direttamente la pratica al Suap che rilascerà l’autorizzazione se la richiesta è conforme al nuovo regolamento. Per il 2023 stiamo lavorando al regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, già in fase di lavorazione e in corso il censimento di tutti gli impianti presenti sul territorio, che contiamo di portare in approvazione per fine anno".

Silvia Santini