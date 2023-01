Caro bollette e Tari: in 5.200 chiedono aiuto

Sono oltre 5.200 i Fabrianesi che l’anno scorso si sono rivolti alla Caritas perché non riescono a pagare bollette di luce, gas, ma anche la Tari. Famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Un numero particolarmente significativo se si considera che nella città della carta risiedono meno di 30mila abitanti. Aumentano quindi le persone in difficoltà, per colpa della crisi economica e occupazionale che da anni sta mettendo a dura prova il Fabrianese. Una buona fetta dei ‘poveri’ sono italiani, con una percentuale di fabrianesi in aumento. Il quadro che dipinge la Caritas Diocesana di Fabriano Matelica, per lo scorso anno è piuttosto allarmante.

Solo al Centro di Ascolto della diocesi fino al 30 novembre scorso sono arrivate 5.821 persone. Di queste ben 5.039 nella struttura fabrianese della Caritas, in via Fontanelle. Altre arrivano dalla parrocchia Misericordia e Cattedrale, dagli sportelli Caritas di Cerreto d’Esi, Matelica e Sassoferrato. A queste 5.821 persone ne vanno aggiunte più di 2mila seguite dall’Emporio della Caritas, un alimentari che serve per sostenere le persone in difficoltà tramite accordo Agea che dà diritto a prelevare prodotti grazie al Fondo Europeo di Aiuto agli Indigenti.

A ritirare generi alimentari di prima necessità sono state 700 persone, il 35 per cento dei quali, sono fabrianesi. "Viviamo un momento particolare - spiega il vescovo di Fabriano-Matelica e arcivescovo di Camerino, monsignor Francesco Massara- . Tanta gente è in difficoltà e il povero ha una dignità e fa difficoltà a manifestare i propri bisogni. Dobbiamo essere attenti a chi ci sta intorno. Mi appello a tutti: non rimaniamo ciechi nel nostro mondo".

Andando nel dettaglio alle 5.039 persone seguite dalla Caritas nella città della carta ne vanno aggiunte 13 aiutate a Cerreto d’Esi e 176 da Sassoferrato. Anche i costi sono in aumento. La Caritas negli undici mesi presi in considerazione ha speso ben 283mila euro di cui 211mila euro all’Emporio della solidarietà per generi di prima necessità. Oltre a questo ci sono aiuti forniti per vestiario, farmaci, ospedalizzazioni, visite mediche e affitti. Per il pagamento di bollette e tasse a persone in difficoltà la Caritas ha speso 17mila euro. Più di 10 mila euro, invece, per le spese scolastiche.

Tutti aiuti a nuclei familiari che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Mani tese che sono fatte di persone che dedicano il loro tempo ai bisognosi. sono ben 122 i volontari, di cui 100 a Fabriano città. Anche se "c’è sempre bisogno di nuovi volontari" come ha evidenziato il vescovo Massara.

Sara Ferreri