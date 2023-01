Caro bollette, imbrattata in pieno centro la sede di Enel Energia

CASTELFIDARDO

Hanno imbrattato la vetrina dello sportello dell’Enel in via Roma, in pieno centro storico a Castelfidardo. "Ladri", compare in scritta rossa con pennarello sulla vetrata dello spazio Enel partner che dà sulla strada. Quattro parole, le stesse, ripetute, a coprire quasi tutto lo spazio a disposizione. I vandali avrebbero agito lo scorso sabato notte, indisturbati, approfittando del buio. Nessuno si è accorto di loro. Già domenica mattina chiunque passasse di lì poteva vedere lo scempio che avevano compiuto. La zona sarebbe videosorvegliata dall’occhio delle telecamere comunali e probabilmente le forze dell’ordine riusciranno a risalire a coloro che hanno agito. Quel "ladri" rimbomba nella testa dei fidardensi che non hanno dubbi, si tratta di qualcuno che ha espresso il proprio malcontento per i forti rincari dell’energia elettrica degli ultimi mesi, aumenti che strozzano cittadini, famiglie, imprese ed enti. Di morosi Castelfidardo ne conterebbe sulle dita di una mano, quelle stesse persone che poi si rivolgono ai Servizi sociali del Comune per chiedere un aiuto per pagare le bollette di luce e gas. Sui social tutti hanno espresso disappunto per quanto accaduto anche se, in diversi, non hanno mancato di cogliere la delusione di fondo dovuta appunto al caro bollette. Sui social l’episodio ha generato un lunghissimo dibattito che infatti è andato oltre l’atto vandalico. In tanti hanno rimostrato la propria difficoltà a far fronte ai rincari arrivati nonostante, spesso, la diminuzione dei consumi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.