Caro bollette, inflazione e povertà crescente "La mensa ormai è un punto di riferimento"

di Nicolò Moricci

Caro bollette, inflazione e povertà, la mensa del povero di Padre Guido: "Noi siamo un punto di riferimento per chi vive nelle difficoltà". A parlare, è suor Settimia, la madre superiora della mensa.

"Siamo arrivati ad erogare oltre 150 pasti al giorno – evidenzia. La situazione qui è complessa – riflette – ma non tutti coloro che faticano ad arrivare a fine mese si rivolgono a noi". Chiediamo se sugli accessi alla mensa abbiano influito caro bollette e aumento del costo della vita. "Beh, guardi, certamente l’inflazione pesa sui bilanci delle famiglie, ma sono soprattutto i flussi migratori ad alimentare le richieste alla nostra mensa". Attualmente, si registrano molte persone provenienti dall’Egitto, mentre prima – fino a qualche mese fa – c’è stata "un’ondata enorme di pakistani".

Si tratterebbe di coloro i quali dormivano accampati tra il Passetto e via Marini e di cui abbiamo dato notizia su queste colonne. "Poi, credo che Prefettura e Questura abbiano trovato una soluzione per quei richiedenti asilo dal Pakistan e di conseguenza –riprende la madre superiora – la loro affluenza è diminuita". Suor Settimia è approdata alla mensa di Padre Guido nel lontano 1999.

"Allora – spiega – i poveri erano in un numero compreso tra 30 e 40. L’aumento c’è stato prima dello scoppio della pandemia, ma senza superare mai il centinaio. Parlavamo di 70-80 persone al massimo. Fino a tre anni fa, erano relativamente pochi, non so se per via del reddito di cittadinanza o di altro. Sta di fatto che dal 2019 il numero è rimasto quello: circa 60 o 70". Un andamento altalenante dall’estate 2020: "Tre anni fa, appunto, hanno cominciato ad aumentare vertiginosamente. Tutto è iniziato con un’ondata enorme di somali. Da quel momento in poi, l’affluenza non è mai calata sotto i 100. Da giugno 2020 è andata via via aumentando". La fila, in via Padre Guido (una traversa di corso Mazzini), inizia attorno alle 8 del mattino.

I meno abbienti si mettono in coda per assicurarsi un pasto (e un posto). L’eliminacode scandisce il ritmo di chi un futuro migliore, forse, non lo vedrà mai: "Abbiamo messo il ticket per evitare diverbi e mantenere la situazione sotto controllo" – dicono gli operatori dalle cucine, dove si lavora su pentoloni roventi. Una volta preso il ticket, ci si allontana e si torna intorno alle 11, l’orario di inizio per la distribuzione dei pasti. La signora Dora, oltre 80 anni – ma con un’energia da vendere – aiuta la madre superiora: "Qui, non si fanno distinzioni. Ci sono latinoamericani, africani e anche italiani. I nostri concittadini sono abbastanza, ma il trend è quello di sempre. Non credo che l’inflazione attuale abbia fatto segnare un incremento di italiani. Certo – fa suor Settimia – le famiglie che ci chiedono aiuto ci sono e solitamente rispondiamo con dei pacchi viveri". Un pasto caldo c’è sempre per tutti. Ieri, il menù prevedeva frittata, tagliata di pollo (con contorno), frutta e – durante le feste – pure il dolce. Il Natale ha fatto scendere l’affluenza, poiché a volte qualcuno torna in famiglia, o viene invitato dagli amici. Ora, il numero aumenta lievemente, ma le povertà sono nascoste. Due giorni fa, alle 21.30, due persone hanno suonato al nostro campanello per avere delle coperte. Di solito, le difficoltà economiche derivano da altri disagi, da dipendenze o da difficoltà relazionali".