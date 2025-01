Caro rette, l’allarme dal Buttari: "I fondi regionali non bastano"

"Gli aumenti delle rette mensili per gli ospiti delle case di riposo, soprattutto per le famiglie a basso reddito o in difficoltà economiche, rappresentano un vero salasso. Ne siamo consapevoli. Per questo da mesi, in sordina, noi gestori di queste strutture sollecitiamo la politica a dare risposte". Ad affermarlo è la presidente della casa di riposo Grimani Buttari di Osimo Rosalia Alocco, dopo l’allarme lanciato dal Pd. Il problema non riguarderebbe solo le case di riposo ma tutte le residenze protette che erogano servizi alla persona.

"Purtroppo l’ultimo aggiornamento della quota di compartecipazione della Regione nel 2023, non è sufficiente a coprire le spese che le nostre strutture si trovano ad affrontare – continua -. Il problema è cronico, l’aggiornamento precedente risale al2005. Poi per 18 anni nessun ritocco alla quota compartecipata dalla Regione, nemmeno con un semplice e necessario adeguamento all’indice Istat. Al momento la compartecipazione regionale è di 37,7 euro previsti dal 2023 rispetto ai 33 deliberati nel 2005. Tuttavia, se ci fosse stato l’adeguamento all’inflazione indicato dall’Istat, la quota giornaliera complessiva di 66 euro fissata nel 2005 sarebbe oggi arrivata a 93 euro, con quota regionale del 50 per cento (46 euro)".

Alocco chiede un’azione condivisa: "Serve per non far pesare solo sulle famiglie l’aumento dei costi di gestione, esplosi dopo il Covid. Per questo ho già incontrato la referente dell’Ambito sociale territoriale 13 e come Comitato Enti Gestori abbiamo chiesto confronti con tutti i gruppi consiliari in Regione".