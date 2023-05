"Caro sindaco, il personale del Comune al centro"

"La Cisl Fp Marche nell’esprimere congratulazioni al nuovo sindaco ed augurare buon lavoro, prende positivamente atto delle primissime dichiarazioni di Daniele Silvetti circa "l’intenzione di conoscere la macchina comunale" e auspica che al centro dell’attenzione della nuova amministrazione vi sia il tema del personale e della organizzazione. Come avevamo anticipato durante la campagna elettorale i 720 dipendenti dell’Ente chiedono quale modello organizzativo e di valorizzazione del personale si intenderà adottare , quali settori si intenderanno potenziare, e soprattutto come valorizzare le tante professionalità presenti tra il personale amministrativo, tecnico, educativo, operaio sino alla Polizia Locale ove si attende la definizione della tematica denominata “massa vestiario” – sottolinea Luca Talevi, reggente Cisl Fp Marche – I molteplici concorsi tenuti nell’ultimo biennio hanno permesso di garantire il turn-over alla luce dei tanti pensionamenti legati a quota 100, ma sono necessarie azioni che portino i lavoratori intorno alle 800 unità e il Corpo della Polizia Locale stabilmente a 100 unità. Ci auguriamo pertanto, in attesa di conoscere se vi sarà un assessore al Personale, un incontro con Rsu e organizzazioni sindacali per definire un crono programma operativo atto a portare alla definizione di un nuovo contratto aziendale".