Caro spiaggia, cercasi soci per gli ombrelloni

Aumenti negli stabilimenti balneari e c’è chi cerca soci per dividere la spesa. Ormai da qualche anno, la gran parte dei titolari degli stabilimenti balneari chiede ai clienti stagionali una caparra per fermare la prenotazioni, un modo per evitare di trovarsi con una disdetta in piena stagione. Gli stabilimenti più gettonati, aprono le ‘liste di attesa’ e la caparra è utile anche per gestire al meglio le disponibilità già dall’inizio dell’anno. Le caparre vanno versate, nella gran parte degli stabilimenti che le richiedono, entro la primavera e poi c’è chi offre uno sconto a chi decide di saldare in anticipo. Questi, per molti stabilimenti sono i giorni in cui si avvicina la scadenza per versare la caparra e sui social spuntano diversi post in cui ‘Si cerca un socio per affittare un ombrellone’. E se una volta un ombrellone si condivideva per piacere, ora per alcuni che non vogliono rinunciare alla comodità di uno stabilimento balneare attrezzato, cercare un socio è diventata una necessità. Costi che si aggirano attorno ai 700 euro per un ombrellone e due lettini, prezzo destinato a salire se ci si avvicina alla riva, mentre si spendono circa 500 euro per un lettino e un ombrellone. Il costo di un ombrellone e delle attrezzature è più alto negli stabilimenti che offrono maggiori servizi e che si trovano in posizioni centrali. Una spesa a cui si aggiunge spesso il costo del parcheggio e di un caffè o un gelato che possono esser consumati nella gran parte degli chalet dotati di snack bar. Ad aumentare è anche il noleggio di un pedalò, per cui si spendono anche 15 euro l’ora, o di un sup, il cui prezzo varia dai 10 ai 12 euro l’ora. Trascorrere una giornata in spiaggia è diventato sempre più dispendioso e proprio per abbattere almeno una parte dei costi, c’è chi è disposto a condividere la spesa dell’ombrellone. Non solo stagionali, ma ombrelloni e sdrai possono essere affittati anche per una giornata, in quel caso il prezzo varia dai 30 ai 50 euro, mentre si spendono dai 5 ai 10 euro per il noleggio giornaliero di un lettino. Intanto alcuni locali del lungomare hanno iniziato i lavori in vista della riapertura che per molti coinciderà con la Pasqua, quando oltre agli chalet e ai bar e ristoranti, a riaprire saranno anche alcune strutture recettive, pronte a soddisfar la richiesta dei primi turisti stranieri, mentre la gran parte torneranno ad alzare le serrande dalla fine maggio, quando sulla spiaggia di velluto sono attesi i primi gruppi di turisti.