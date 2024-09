"Caro Tari, l’azienda unica per risparmiare"

"Un incontro proficuo" e, per i presidenti delle Commissioni Affari generali (Luca Cappanera) e Ambiente (Giorgia Fiorentini), utile anche a "chiarire alcune imprecisioni e grossolani errori dichiarati dalle opposizioni nei giorni scorsi: è stato infatti confermato che gli aumenti della tariffa della Tassa sui rifiuti sono stati decisi dall’Arera e hanno riguardato tutta l’Italia, non certo il solo territorio di Falconara". Queste le parole pronunciate dai due consiglieri di maggioranza a margine della seduta (congiunta) organizzata lunedì scorso, alla quale – come anticipato dal Carlino – ha preso parte il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto. In Sale del Leone anche l’amministratore unico di Marche Multiservizi Falconara Giovanna Fraternali.

La riunione si era resa necessaria per illustrare ai componenti dell’assise civica falconarese, e di riflesso a città e cittadini, il progetto di affidamento in house del servizio di igiene ambientale.

Un progetto che risponde all’obbligo di affidare il servizio ad un’unica azienda provinciale, anche per attuare una serie di economie e ridurre i costi. Lo stesso progetto è stato, per anni, al centro di un lungo e articolato confronto tra i Comuni che fanno parte dell’Assemblea territoriale di ambito (Ata) della provincia di Ancona.

"È stata una Commissione molto interessante – hanno dichiarato i presidenti Cappanera e Fiorentini – nella quale è stato illustrato l’iter e il progetto da parte del presidente di AnconAmbiente e rappresenta una possibilità concreta per ridurre l’importo della Tari della nostra città".

Una situazione, quella degli aumenti in bolletta, che era esplosa nelle scorse settimane e più volte descritta su queste colonne, dopo le forti proteste della popolazione ma anche degli esponenti della minoranza. Ed è a loro che Cappanera e Fiorentini si sono rivolti, chiarendo che quei costi da sostenere in più sono stati determinati dall’Arera. "Inoltre – hanno concluso – precisiamo ancora che la Tari è solo riscossa dal Comune, ma la tariffa va a Marche Multiservizi Falconara che gestisce il servizio".

All’incontro era presente, ovviamente, l’assessore al Bilancio Marco Giacanella, che dopo le contestazioni per la stangate sulla Tari aveva aperto alla possibilità di un incontro con i vertici di AnconAmbiente per illustrare le strade future.

La quadra, tra maggioranza e opposizione, non si era trovata fino a lunedì, quando (finalmente) la riunione si è svolta: "Colgo l’occasione – ha completato l’assessore Giacanella – per ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale il professor Antonio Gitto e la dottoressa Giovanna Fraternali per la disponibilità e le informazioni fornite".

