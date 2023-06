Carolina Benvenga, show musicale alle Muse

Una bella notizia per i più piccoli. E’ stato annunciato il tour di Carolina Benvenga, una vera star per i bambini, e fra le tappe c’è anche il Teatro delle Muse di Ancona. Il 10 dicembre (ore 15 e ore 18) andrà in scena. ‘Un Natale favoloso… a teatro’, show musicale che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni assicureranno un’atmosfera da sogno che terrà tutti incollati alla poltrona. Biglietti in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e a teatro. Infoline: 0773 414521 e [email protected]