Carolina Montessori, Chiaravalle piange la bisnipote della celebre pedagogista

Chiaravalle (Ancona), 9 aprile 2024 – Chiaravalle piange Carolina Montessori, bisnipote della scienziata di Chiaravalle e responsabile dell’archivio storico dell’associazione Montessori Internazionale di Amsterdam, dove viveva e dove è morta domenica a 69 anni.

Una perdita improvvisa, che ha lasciato tutti attoniti e addolorati. Carolina Montessori, così come la sua bisnonna, era molto legata a Chiaravalle, come ricordano dall’amministrazione comunale. Era conosciuta come la persona vivente che più conosceva il lavoro e i principi della bisnonna. Era divulgatrice e custode del metodo che include nei suoi principi etici e pedagogici il forte potere educativo alla pace.

"Si è impegnata – evidenziano dall’associazione Montessori International (Ami) – a garantire che i fatti della vita di Maria Montessori fossero più noti e fossero messi generosamente a disposizione degli altri. Carolina è sempre stata disposta a rispondere alle tante richieste ricevute per parlare e per condividere ciò che sapeva sulla vita e sul lavoro della bisnonna. È stata in grado di tessere sia gli aspetti fattuali che accademici della vita di Montessori con i tocchi più leggeri che soltanto i familiari possono conoscere".

"Carolina – rimarcano profondamente addolorati dall’amministrazione comunale di Chiaravalle – è stata una scrupolosa e autorevole rappresentante del percorso biografico e del pensiero scientifico della bisnonna, nonché un prezioso punto di riferimento, a livello internazionale, per quanti si volessero accostare all’universo pedagogico montessoriano. Quando nel 2019 abbiamo intrapreso il lungo cammino che ci ha condotto sia alla celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori, sia alla riqualificazione della casa natale, Carolina è la prima persona che abbiamo contattato. E con la disponibilità e l’affabilità che erano innate in lei, ha risposto subito di sì".

L’11 dicembre del 2021, da Amsterdam è tornata a Chiaravalle per l’inaugurazione di Casa Montessori, "un luogo che deve moltissimo a lei – evidenziano ancora dal Comune –. Carolina è stata infatti la presidente del comitato scientifico che ha coordinato l’intervento di riqualificazione, ma il suo ruolo non si è limitato a un carattere simbolico. Carolina ha infatti collaborato instancabilmente con il team progettuale, ha sottoposto i testi a un’attentissima cura, ha messo a nostra disposizione assieme alla sorella Ada Montessori e al cugino Alexander Henny abiti e oggetti appartenuti a Maria, come anche immagini inedite dell’archivio familiare, ha risposto sempre e con entusiasmo a qualsiasi nostra richiesta e necessità".