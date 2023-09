Carovana della Salute per la prevenzione

La Carovana della salute, un progetto promosso dalla Fnpcisl nazionale in collaborazione con quella marchigiana, dopo la tappa di Macerata, arriva ad Osimo sabato. L’evento si svolgerà in piazza Boccolino dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita per migliorare la salute e la qualità della vita. Le attività previste includono visite mediche gratuite, screening e controlli sanitari mirati. Tra i servizi offerti ci saranno visite oculistiche, screening diabetologico ed elettrocardiogramma.