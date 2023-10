Carpentiere in ferro a tempo pieno

Data scadenza: 031223. Numero Candidati: 1 Qualifica: carpentiere in ferro. Codice offerta 3977655. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Steel line di Trecastelli cerca carpentiere a disegno per realizzazione strutture metalliche sulla base di disegni meccanici forniti dallo studio tecnico. Contratto: tempo determinato 3 mesi, trasformabile. Tempo pieno: 8.0012.00 e 13.3017.30 per candidarsi inviare mail a: e.francolini@steel-line.it