Carriero si "trasforma" e dà vita a Rotonda 360: "Ristoro estivo sul mare"

Si chiama ‘Rotonda 360’ la nuova esperienza di somministrazione di Nicola Carriero. Dopo la felice esperienza dello scorso anno con il suo food-truck al parcheggio Pieri di Portonovo, dalla settimana scorsa è partita ‘Rotonda 360’: "Il nome è legato al bar che ho gestito per anni al porto di Ancona e 360 è riferito ai gradi perché il sito dove ho avuto la concessione da Marina Dorica è praticamente sul mare. Sarò aperto tutte le sere d’estate fino a settembre dalle 18 in poi per mangiare e gustare cocktail in un luogo unico" spiega Carriero al Carlino.

A fronte di tantissime iniziative del genere che ancora devono partire nel capoluogo, e siamo già nel cuore di luglio, la ‘Rotonda 360’ è entrata nel vivo. Presto, il 9 luglio, dovrebbe toccare al punto ristoro all’ombra del Parco del Cardeto: un trasportino per cavalli trasformato in bar, un’altra esperienza nuova nel panorama anconetano a cui si aggiungerà uno spazio culturale sempre nella stessa area dai giorni successivi. Tutto molto interessante, ma certo le cose andavano fatte per tempo per consentire loro di inaugurare al massimo entro la prima metà di giugno. Lo stesso discorso vale per la nuova gestione dell’area del belvedere di Posatora (ex Posabar) che, in attesa che il tar si esprima sul ricorso dei vecchi gestori sulle modalità del bando, vede i nuovi imprenditori (quelli del Nyx club di Ancona) partire a metà luglio. In mezzo il ritardo del bando per il Lazzabaretto e quello andato deserto per la pista di pattinaggio ai laghetti del Passetto.