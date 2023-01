Carrozzeria Orfeo dà voce agli ultimi

E’ uno spettacolo che lascia il segno quello che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 16.30) al Teatro Sperimentale di Ancona. Stiamo parlando di ‘Thanks for Vaseline’, che festeggia i dieci anni dal debutto.

E’ il lavoro cult della compagnia Carrozzeria Orfeo, co-prodotto da Marche Teatro, che torna nei teatri con una tournée che toccherà diverse città italiane. La drammaturgia è di Gabriele Di Luca, anche regista insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Gli interpreti, oltre agli stessi Di Luca e Setti, sono Sonia Barbadoro, Pier Luigi Pasino e Carlotta Crolle.

‘Thanks for Vaselina’ racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. E’ il controcanto degli ultimi e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento, genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’istante che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore, in una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime e il banale.

Nelle note di regia si parla di ‘una violenza non esplicita’, di un ‘compromesso pericoloso e terribile che congela il pensiero. E’ l’abitudine ad una vita tranquilla. Un ringraziamento quindi da parte nostra, non privo di una certa ironia, a chi si prende il disturbo di non farci troppo male. Un ringraziamento a tutto ciò che fa leva sul nostro dolore, sulle nostre speranze, sulla solitudine e il nostro bisogno d’amore per ricavarne qualcosa. Come una corda sempre tesa fra il cielo e i bassifondi in uno spalancarsi di abissi dove, ad ogni passo, non si può che restare in bilico. Tasselli di una catena alimentare, di una selezione naturale che non avrà mai fine, fino all’ultima bomba, fino all’ultimo uomo’.

Dopo Ancona lo spettacolo toccherà varie città, come Napoli, Milano, Roma, Firenze, Livorno, Pisa, Parma e Udine. Il 14 febbraio è prevista una tappa nelle Marche, a Porto San Giorgio.

Il 4 ottobre 2019 è uscito nelle sale italiane ‘Thanks!’, primo film di Gabriele Di Luca, prodotto da Casanova Multimedia. Nel cast ci sono Luca Zingaretti e Antonio Folletto. Dal 15 giugno 2020, per un anno, il film è stato su Netflix. Nel 2019 il testo di ‘Thanks for Vaselina’ è stato pubblicato dalla casa editrice CuePress. Nello stesso anno, i diritti teatrali dell’opera sono stati venduti in Spagna, dove lo spettacolo è stato messo in scena dal regista catalano Sergi Belbel.