Carrozzeria Orfeo punta in alto e diverte con le "azioni teatrali"

Gradito ritorno alle Muse di Ancona (e ancora in replica fino a oggi pomeriggio alle 16.30 prima dell’inizio della tournee nazionale) per la Carrozzeria Orfeo che, ormai da un quindicennio, grazie alle proprie forze, in gran parte interne, si è ritagliata un proprio spazio (e riconoscibilità) e favore di pubblico in virtù di un sapiente mix di temi all’ordine del giorno, piglio politicamente scorretto (all’apparenza), ambiguità morali e fulminee battute da sit-com. Ma questa volta, dopo gli scenari post-apocalittici degli ultimi lavori, con al centro grottesche combriccole di umiliati e offesi, con questo nuovissimo "Salveremo il mondo prima dell’alba", la Compagnia punta più in alto, in tutti i sensi.

Innanzitutto occupandosi delle vicende di un’upper class di privilegiati intenta a tirare i fili del mondo (finendo però per intrecciarcisi) triturata nel medesimo tritacarne ansiogeno che pretenderebbe di controllare.

"In alto", spazialmente, si svolge la vicenda, ambientata in una stazione orbitante a 400 km dalla terra, un po’ resort di lusso, un po’ (molto) comunità terapeutica per le dipendenze, le manie suicide e le crisi di coppia (gay) generate da una convulsa e frenetica gestione del potere e delle sorti altrui. Al centro della scena un grande oblò da cui si vede la terra, in movimento, a raccontare lo scorrere del tempo, e ai suoi lati le due cabine del wellness, a simulare i diversi ambienti (anche psicologici) che vivacizzano una scenografia altrimenti statica e "sospesa", nel tempo e nello spazio. Divertenti le scene dove i contenuti si trasformano in azioni teatrali: lo scherzetto del pene in bocca nella sauna, il balletto del coach-motivatore-animatore (interpretato efficacemente da Massimilano Setti, anche autore delle musiche e co-regista), il braccio finto, rotante del servo bengalino (un credibilissimo Sebastiano Bronzato).

Grande la mole del testo (di Gabriele De Luca, come di consueto) che meriterebbe, per la quantità dei temi affrontati, due stagioni di una serie televisiva e che, pur nelle 2 ore e passa dello spettacolo, rischia un effetto compressione e qualche difficoltà nel passare da un clima emotivo all’altro. Non più essenziale, perchè non più provocatorio, il meccanico turpiloquio in odore di manieristico intercalare all’americana ormai datato.

Luigi Socci