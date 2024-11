Carrozziere perde 1800 euro. Individuati i due truffatori

Carrozziere jesino finisce vittima dell’ennesima truffa e perde oltre 1.800 euro pensando di avere un nuovo cliente, presentatosi al telefono come medico. "Sono il dottor Bianchi (nome di fantasia, ndr) – la telefonata ricevuta dal carrozziere -. Ho avuto un incidente con la mia auto a Salerno e il danno è grosso. Debbo trasportarla da lei. Le lascio il numero di chi la porterà su così vi accordate". Detto fatto. Il trasportatore chiede 956 euro per il trasporto e il carrozziere fa il bonifico. Ma l’operazione non va a buon fine e allora ne fa un altro su altro Iban. Lo stesso giorno però lo richiama il sedicente medico: "Non si può più effettuare il trasporto con la bisarca ma serve il carro attrezzi. Il costo è più alto: 1.900 euro. Le faccio subito un bonifico". A conferma, il presunto cliente invia copia di un bonifico dove appare solo il nome del beneficiario. La vittima fa un nuovo bonifico ma le auto non arrivavano. Capito di essere stato truffato si rivolge al commissariato che denuncia per truffa aggravata in concorso un uomo ed una donna calabresi, già noti.