La “Carta del Cuore” come i lucchetti dell’amore: messaggi sulla fontana a Fabriano

Fabriano (Ancona), 20 settembre 2025 – Dai lucchetti alla Senna di Parigi al messaggio su filigrana sulla fontana Sturinalto, simbolo della città. Nasce a Fabriano la Carta del Cuore per “valorizzare la tradizione cartaria locale”. L’invito a cittadini e turisti è “a scrivere una dedica su carta filigranata nella fontana Sturinalto, contribuendo così a un racconto collettivo condiviso anche sui canali social”.

Un gesto d’amore, semplice, ma simbolico, che punta a riscoprire l’identità e l’artigianalità del territorio. L’evento di lancio ha visto il coinvolgimento della città e di realtà del comprensorio, presenti: Maura Nataloni, assessore alla Cultura, Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, Andrea Bizzarri in rappresentanza del Consorzio Grotte di Frasassi, Francesca Mannucci, direttrice del Museo della Cartam e Alshubaith Ibrahim, coordinatore della Rete delle Città Creative Unesco, settore dell’artigianato e delle arti. E’ stata anche costituita anche un’associazione ad hoc per portare avanti l’iniziativa. La carta del cuore è stata già consegnata ad alcuni vip tra cui Francesca Merloni grazie alla quale Fabriano è diventata città creativa Unesco. Federico Uncini ha ideato la novità pensando ad altre città famose come Parigi o le Cinque terre in Liguria dove c’è il sentiero dell’Amore.

“Perché la Carta fabrianese, un prodotto d’eccellenza famoso in tutto il mondo, non può avere un ruolo simile in questa epoca moderna?” si è detto. E’ possibile acquistare la Carta del Cuore sia al museo della Carta e della Filigrana, da dove, terminata la visita, i visitatori potranno partire per recarsi nel cuore della città e compiere il gesto del cuore, sia all’Antica Cartolibreria Lotti, lungo Corso della Repubblica. In futuro saranno attivati altri punti distribuzione.

“Ogni foglio 100% cotone – spiegano i promotori - è realizzato a mano da cartiera Manualis, con metodi tramandati dai mastri cartai per secoli sino ai giorni nostri e per il futuro. E’ una tradizione fabrianese che l’intera città è consapevole fiera di portare avanti.

Un nuovo prodotto che nasce nella sua capitale storica, Fabriano, che attraverso il “signum” impresso in filigrana veicola un sentimento profondo”. Insieme al foglio di carta sarà consegnato anche un “certificato di origine ed originalità” che recita così: “La Carta del Cuore è stata realizzata a mano dalla cartiera Manualis seguendo le antiche tradizioni dei mastri cartai fabrianesi. Nella filigrana è riportata la fontana Sturinalto, simbolo della Città di Fabriano, e il Cuore che è l’emblema universale dell’amore, del rispetto e dell’affetto reciproco. Acquista la tua Carta del Cuore e trasformala in un dono unico. Puoi portarla con te alla fontana Sturinalto e scrivere lì la tua dedica speciale per poi consegnarla alla persona del Cuore”.