"Carta è Cultura", il festival divide la politica

Chiusa la cinque giorni di eventi con numerosi ospiti e relatori, la sindaca Ghergo si dice molto soddisfatta tanto da definirlo "l’evento di maggior rilievo culturale della città". Ma per l’opposizione non è proprio così. Ad andare all’attacco è Lorenzo Armezzani che snocciola e contesta i costi dell’evento. "La sindaca Ghergo dice che Carta è cultura è l’evento più importante della città. Ammesso che possa farsi una classifica che, a quanto pare, è l’unica cosa che davvero interessi alla sindaca, penso siano praticamente tutti in città a non essere d’accordo. A provarci, dovremmo capire che cosa definisca un evento culturale. Se siete stati in giro dopo Ferragosto vi sarete accorti che in città stava accadendo qualcosa. C’era parecchia gente strana a spasso, molto vociare di altri dialetti addirittura in altre lingue. Erano jazzisti e altre persone venute a Fabriano per giocare di ruolo. Vi sareste accorti dei locali stracolmi e di quanto fosse impossibile trovare un posto letto da Arcevia a Matelica, da Fossato a Jesi. Che cos’è cultura? Fare eventi per fare bella figura e sfoggiare il Teatro aperto (18mila euro ad Amat) o fare crescere la città costruendo costantemente con il territorio e accrescere il senso di appartenenza alla comunità e farla più unita, accogliente e bella? Questi eventi hanno la possibilità e la forza di poter cambiare la città. Se però pensiamo che Carta è Cultura è costato quasi 100mila euro di cui 35mila finanziati dalla Regione Marche, cioè più di quanto il Comune abbia speso tutto l’anno per sostenere tutti gli altri eventi culturali messi assieme, Palio compreso, inizierete a domandarvi anche voi che cosa realmente interessi a Ghergo e Nataloni. Il sindaco Ghergo parla invece di "grande risposta da parte di cittadini e visitatori".

"Significativo l’Annual Meeting delle Città Creative Unesco, che ha visto riunite le 14 città italiane a dibattere di Intelligenza artificiale per il futuro delle realtà urbane. In questo contesto, oltre ai premi ai giovani che hanno lavorato sul tema, significativa è stata la firma della collaborazione tra le Città Creative di Fabriano e Al Ahsa (Arabia Saudita) che prevede la sinergia tra la carta di Fabriano e la promozione della calligrafia araba. Stretta anche una collaborazione tra Fabriano e la città di Wonju (Corea del Sud), nota per le sue produzioni di oggetti artistici in carta coreana".

"Numeroso il pubblico" agli eventi al teatro Gentile con Paola Turci e Gino Castaldo sulle donne che hanno fatto la musica leggera italiana. "Lo stesso Teatro – ha aggiunto - è stato gremito nel pomeriggio di venerdì 12 in occasione dell’inaugurazione di Fabriano Carta è Cultura con la lectio magistralis di Dario Fabbri".