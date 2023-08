Carta e cultura, il marchio doc di Fabriano

Citta creativa Unesco, Fabriano pronta a tuffarsi in quattro giorni di iniziative che porteranno turisti e persone da fuori regione. Si intitola "Fabriano Carta è Cultura" l’evento che si svolgerà dal 7 al 10 settembre prossimo. Ospiti di punta Francesca Merloni Goodwill Ambassador delle 295 Città Creative mondiali, Beppe Severgnini e personalità del mondo del cinema e del teatro. "Carta è Cultura nasce dall’idea di immaginare il nostro futuro facendo tesoro delle nostre radici.

La carta e la filigrana sono l’"emblema della identità di Fabriano, espressione di competenza, saper fare, creatività – sottolineano il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. Carta è Cultura è l’evento che, nel segno dell’Unesco, rinnova la tradizione attraverso l’apertura alle nuove tecnologie, all’innovazione e alla sostenibilità. È quanto emergerà nelle diverse sessioni delle quattro giornate in cui si svolgeranno convegni, tavole rotonde, letture, laboratori, esposizioni legati alla carta e ai suoi molteplici intrecci". "L’evento – spiegano dal Comune – è articolato in una quattro giorni, ricca di iniziative, mostre, conferenze, esposizioni, spettacoli, performance artistiche, che vivrà momenti in contemporanea nei principali siti storici del centro con la partecipazione di scrittori, ma anche artisti che hanno realizzato opere su carta, personalità del mondo della cultura, della creatività. Realtà artistiche del territorio si esibiranno con rappresentazioni originali e multidisciplinari. Un progetto che esalta l’identità della Città di Fabriano, ma coinvolge anche realtà del territorio come i Comuni di Sassoferrato e Genga". Nel programma spettacoli e interventi, dà ampia rilevanza a realtà artistiche locali, la musica con gruppi jazz, il teatro con rappresentazioni artistiche marchigiane, l’arte con artisti della carta. Ci saranno ospiti di livello nazionale "per rafforzare collaborazioni e sinergie che possono essere viste come un potenziale volano di sviluppo culturale non solo nell’ambito di tale rassegna, ma anche per progetti futuri". Si parlerà di carta anche a livello d’innovazione e sostenibilità, attraverso il confronto con esperienze produttive europee, nazionali e del territorio, con un occhio rivolto sempre alla creatività artistica contemporanea. Tutti gli eventi si alterneranno nel centro della città di Fabriano, ricco di storia e arte. Dall’8 settembre, la città vedrà la genesi di Fabriano Contemporanea #1Intrecci, la prima boutique biennale di arte contemporanea. Diretto da Chiara Zampetti Egidi, l’evento vanta la collaborazione di riconosciuti curatori internazionali e include installazioni nei luoghi più significativi del centro storico, mostre, performances, residenze d’artista oltre a laboratori e incontri.