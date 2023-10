Cartelli anti-maleducati: "Togliete le deiezioni"

Sono apparsi diversi biglietti scritti a mano con pennarello nero in giro per il centro storico di Castelfidardo che intimano ai padroni maleducati di raccogliere le deiezioni dei propri cani rispettando il decoro urbano.

"I nostri negozi e le nostre case non sono una toilette per cani. Chiediamo più rispetto", si legge passando per il corso principale sulle facciate di esercizi commerciali e abitazioni private appunto. Lo stesso problema era emerso mesi fa anche nella vicina Osimo dove i piccoli cartelli apparsi recitavano "I padroni dei cani sono pregati di tenere pulita questa zona altrimenti saranno presi provvedimenti seri". Gli agenti della Municipale sono sempre di controllo. La sanzione ammonta a circa 50 euro per chi viene sorpreso a non usare il kit. Sempre a Osimo diversi cittadini sono stati multati anche perché sorpresi mentre lasciavano il cane libero di vagare per le vie della città. Le amministrazione comunali sono state informate del disagio. A Offagna e Loreto, prima dell’estate, i rispettivi sindaci avevano fatto persino appelli pubblici per invitare al decoro i padroni di quegli animali, pena sanzioni.