Cartelli di protesta contro la discarica

Cartelli di protesta del (riattivato) Comitato per il controllo della discarica. Sono stati esposti da alcuni rappresentanti lunedì, in occasione del Consiglio comunale di Castelplanio. Il gruppo di opposizione Castelplanio Libera ha acceso, infatti, i riflettori rispetto alla paventata ipotesi di realizzare una nuova discarica nel territorio di Poggio San Marcello. Il consigliere Simone Cola, in aula, ha espresso in modo chiaro e deciso la ferma contrarietà del gruppo, chiedendo con forza azioni concrete e immediate da parte dell’amministrazione. "Non bastano le buone intenzioni – ha dichiarato Cola – serve una presa di posizione netta, serve determinazione. L’iter in Provincia va fermato. Ora. Prima che sia troppo tardi". Secondo Castelplanio Libera, infatti, è proprio sull’iter di approvazione che si giocherebbe la partita decisiva. "La verità è una sola: i rifiuti vanno smaltiti, ma non qui, non ancora, non in un territorio che ha già dato troppo in termini ambientali – si è letto nella nota –. La Vallesina non può diventare un simbolo di degrado ambientale, proprio ora che punta su agricoltura di qualità, turismo sostenibile e valorizzazione del paesaggio". In chiusura, "Castelplanio Libera lo dice forte e chiaro: questa discarica va fermata. Con ogni mezzo legale e politico. Qui e ora".