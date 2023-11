"Cartellino giallo a Dotti ma resta al suo posto: tutti possono sbagliare"

"All’avvocato Dotti, neo presidente del Cda di Viva Servizi ho voluto dare un cartellino giallo. Adesso, dopo la tirata d’orecchi, si misurerà sul campo". Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dopo l’intervista pubblicata nei giorni scorsi dal Carlino, ha ribadito il concetto dell’errore compiuto da Andrea Dotti rispondendo a un’interrogazione urgente di Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi): "Tutti possono sbagliare una volta _ ha aggiunto Silvetti, sindaco del Comune di maggioranza, 40%, dei soci che fanno parte dell’azienda partecipata che eroga il servizio idrico , uno scivolone ci può stare. Ho avuto modo di parlare con lui e con le organizzazioni sindacali. Quello stile di comunicazione non appartiene alla nostra giunta, ma lui resta al suo posto". Poco soddisfatto Pesaresi: "Le parole usate da Dotti sono state molto gravi, lui non è una figura adeguata per ricoprire quel ruolo e lei poco fortunato sulla scelta delle nomine".