Cartello contro il negozio: resta intrappolata

Cartello stradale si stacca dal marciapiede, perché arrugginito, e finisce contro la vetrina di un negozio. Bloccata al suo interno una commessa. È successo giovedì pomeriggio, in corso Mazzini, alla merceria "Il filo di Arianna". Nessuno è andato a rimuovere il palo nonostante la segnalazione fatto alla polizia locale. "Erano le 14 - racconta Alice Barigelli, commessa - facevo orario continuato e avevo appena chiuso la porta per far rinfrescare un po’ il negozio quando ho sentito un botto. Era il palo finito sullo stipite della porta. Mi hanno aiutata dei commercialisti, con lo studio vicino al negozio, a rimuoverlo perché non potevo nemmeno chiudere la porta. È stata una fortuna che non abbia colpito un passante, stava camminando sul marciapiede e lo sfiorato". Un palo di ferro con il cartello per gli orari della sosta incorporato che poteva fare da ghigliottina. È stato poi adagiato sul marciapiede. "Ho telefonato ai vigili urbani - continua la commessa - ma non potevano mandare nessuno perché le pattuglie erano tutte impegnate allo stadio per il concerto di Zucchero. Venerdì, quando ho riaperto, il palo era ancora sul marciapiede. Lasciarlo sul marciapiede è pericoloso, qualcuno ci può inciampare e cadere e farsi male". La porta della merceria è rimasta danneggiata. Il negozio scriverà al Comune per chiedere i danni riportato, diversi graffi sul telaio. Il vetro, di quelli antisfondamento, per fortuna ha retto. Se la porta non fosse stata chiusa il palo sarebbe finito dentro il negozio. Anche la commessa ha rischiato. La base del palo era tutta arrugginita. Il maltempo di lunedì avrebbe contribuito ad indebolirlo fino a farlo cedere. La permanenza del palo non sarebbe nemmeno giustificata perché ne è stato messo uno nuovo con lo stesse indicazioni poco distante.

ma. ver.