Cartiere a rischio tagli di lavoratori: la protesta dei sindacati sbarca al festival con un sit-in

Nasce l’"itinerario culturale europeo della carta". Ieri l’annuncio mentre oggi si parlerà delle prospettive occupazionali dopo le ultime novità sulle cartiere e sul gruppo Fedrigoni con tanto di sit-in del sindacato e dei lavoratori. Oggi alle 10 al Museo della Carta e della Filigrana, nell’ambito di Fabriano Carta è Cultura - si terrà un convegno sulle prospettive del settore cartario di fronte alla sfida digitale, con la partecipazione di importanti figure del settore come Massimo Medugno, Carlo Montalbetti e Florent Gaillard. "C’è forte preoccupazione – evidenzia Valerio Monti, segretario generale della Uilcom Marche - riguardo le recenti decisioni prese dal fondo di investimento ’Bain Capital’ in merito alla vendita della recente deconsolidata Giano srl coi suoi 200 dipendenti". A ridosso dalle ferie estive notizie di stampa mai smentite hanno parlato della possibile vendita dell’intera area Marche, 600 lavoratori, suddivisi in 4 stabilimenti. E di una possibile dismissione del settore che produce carta per ufficio. Nei prossimi giorni si terranno due incontri, uno con le autorità e istituzioni locali, l’altro fissato per il 3 ottobre, in presenza a Fabriano, con i vertici aziendali del gruppo Fedrigoni / Bain Capital compreso l’Ad Marco Nespolo e le segreterie nazionali di categoria. Per domattina (oggi, ndr) sono stato invitato al convegno ‘Il mondo imprenditoriale cartaio a confronto: la sfida del digitale, il futuro della carta’. Noi come Uilcom Marche faremo un piccolo presidio dalle 9,30 che aprirà l’evento".

Ieri intanto a palazzo del Podestà, è stata annunciata la creazione dell’Itinerario culturale europeo della Carta. Tra i 48 itinerari riconosciuti a livello europeo, non ce n’è ancora uno dedicato alla carta, alla sua storia e al suo futuro. Le delegazioni delle città di Fabriano (Italia), Angoulême (Francia), Heidelberg (Germania), Capellades (Spagna) e Santa Maria de Feira (Portogallo) hanno ufficializzato il loro impegno comune per presentare la proposta al Consiglio d’Europa. "Questo progetto – spiegano dal Comune - potrebbe essere approvato entro due o tre anni, aprendo nuove prospettive per il turismo culturale e la promozione dello sviluppo locale, seguendo l’esempio di itinerari storici come quello di Santiago de Compostela e la Via Francigena". Oggi alle 14, il Paper Pavilion della Fondazione Fedrigoni Fabriano offrirà una visita guidata su prenotazione, alle 14:30, alle ex-Cartiere Miliani.