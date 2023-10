Cartiere, cassa integrazione in due stabilimenti

Sono tornate a fermarsi la cartiere e in particolare i due stabilimenti di Fabriano F3 e Rocchetta di Giano 1264 srl. Quasi due settimane di stop e precisamente dal 26 settembre all’8 ottobre per Rocchetta e dal 23 settembre al 4 ottobre per Fabriano. I sindacati non nascondono le loro preoccupazioni specie in vista della possibile cessione della società scorporata lo scorso anno, la quale produce carta per fotocopie, A3 e A4. Quattro le visite ai due stabilimenti nelle ultime settimane da parte di soggetti interessati e si sta avvicinando il possibile ingresso di un distributore o di un nuovo socio di maggioranza.

"La nostra preoccupazione – sottolinea Valerio Monti, segretario regionale Uilcom Marche - risale agli inizi dell’anno quando è partita la cassa integrazione in questi stabilimenti produttivi dove da 750 anni non si erano conosciuti ammortizzatori sociali di questo genere. Da inizio anno praticamente i lavoratori sono stati in cassa integrazione una settimana al mese e anche quest’anno come lo scorso si prevede una chiusura a dicembre probabilmente lunga".

Potrebbe essere in concomitanza con le ferie natalizie e di fine anno. "Le nostre preoccupazioni - aggiunge il sindacalista – partono da quando è stata delimitata l’area Giano con la sua produzione che è a basso valore aggiunto e come settore ha registrato una importante flessione non solo per il gruppo Fedrigoni. La possibile cessione o ingresso di un socio di maggioranza ci preoccupa". Il reparto F3 di Fabriano e lo stabilimento di Rocchetta Bassa che complessivamente contano 180 unità sono in cassa integrazione. Tolte le persone che lavorano alle manutenzioni in portineria e nei servizi accessori sono 160 le persone a casa per quasi due settimane.

"Si è prodotto molto l’anno scorso – spiega Monti - riempendo i magazzini di tutto il gruppo e non solo. Indubbiamente c’è minore richiesta sul mercato di carta per le fotocopie. La crisi della carta si attesta su una flessione del 30 per cento mentre Fedrigoni è al 10 per cento complessivamente per tutti i prodotti". Insomma c’è chi, produttivamente parlando sta peggio. "Stiamo monitorando come Rsu e come segreteria Uilcom la situazione di Giano 1264, il ramo d’azienda scorporato da Fedrigoni l’anno scorso: è probabile la sua vendita entro la fine dell’anno. Già nel 2022 chiedemmo garanzie occupazionali, ora attendiamo di conoscere quali saranno le nuove mosse del gruppo Fedrigoni. Il 19 ottobre a Fabriano verranno i vertici aziendali proprio per discutere di questa situazione".

Sara Ferreri