Cartiere chiuse, cassa integrazione prolungata

Carenza di ordini e magazzini al completo le cartiere allungano la cassa integrazione di quasi tutti i dipendenti. Le ferie di Natale e Capodanno si allungano ancora per i dipendenti di Fabriano e Rocchetta bassa. Il gruppo Fedrigoni ha evidenziato che la cassa integrazione ordinaria è dovuta alla carenza di ordinativi, carenza che impatta sulle attività dei reparti produzione e i servizi collegati. Un calo dovuto anche alla difficile situazione economica italiana e internazionale. Alcuni reparti hanno smesso di produrre già il 7 e 8 dicembre scorso con mese di stop forzato che però ora si allunga ancora. "Siamo stati convocati come Rsu di Fabriano e Rocchetta – spiegano i sindacati (sei delegati Uil Uilcom, due Fistel Cisl ed uno Slc Cgil - poco prima di Natale, il 21 dicembre, dall’azienda con urgenza per discutere nuovamente le date di rientro negli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta per l’anno che sta per arrivare. A causa della mancanza di ordini e magazzini al completo, l’azienda ha comunicato ai sindacati che si vede costretta ad allungare ulteriormente il periodo di cassa integrazione per lo stabilimento di Fabriano che ripartirà dal 19 gennaio, mentre per lo stabilimento di Rocchetta la ripartenza è per il 16 gennaio. Come Rsu abbiamo contestato fortemente il metodo che sta utilizzando l’azienda in questa fase in cui in sole due settimane ha portato continui cambiamenti nell’applicazione dei calendari della cassa integrazione. Abbiamo ribadito la richiesta già più volte avanzata di un investimento in questa area su ricerca e sviluppo. Con l’azienda abbiamo convenuto di darci appuntamento ai primi giorni di gennaio per formalizzare la procedura". Dal primo gennaio prossimo inoltre partirà la nuova società Giano 1264 (che ha messo in atto la separazione dello stabilimento di Fabriano dell’area F3 e Rocchetta dal gruppo Fedrigoni) e inizierà con quasi 20 giorni di cassa integrazione. Un inizio nel segno dell’incertezza che preoccupa le famiglie alle prese con i rincari e le difficoltà di arrivare a fine mese e il sindacato. Per entrare nello specifico l’area "Macchine in tondo", insieme al nuovo reparto Termoformatrici, ha lavorato solo fino al 7 dicembre e avrebbe dovuto riprendere l’8 gennaio prossimo e invece dovrà effettuare otto giorni in più di cassa integrazione rientrando il 16 gennaio. I sindacati avevano chiesto di valutare la possibilità di promuovere corsi di formazione nelle giornate di fermo produttivo.

Sara Ferreri