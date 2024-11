Cartiere, giorno della verità per i lavoratori

E’ il giorno della verità oggi per centinaia di lavoratori delle cartiere. E’ previsto per stamattina a Verona il terzo e atteso vertice tra gruppo Fedrigoni e sindacati con le segreterie nazionali, regionali e rsu. Un vertice decisivo, dopo l’incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy della scorsa settimana, per fare il punto sulla vertenza che riguarda la chiusura della società Giano srl con lo stop della produzione per il settore carta da ufficio previsto entro il 31 dicembre e il conseguente licenziamento collettivo di 195 dipendenti, più l’indotto. Al momento, in attesa del summit previsto per oggi, rimane lo stato di agitazione del personale con il blocco degli straordinari e della flessibilità oraria. Per domani sono previste due assemblee degli operai, una a Fabriano e una a Rocchetta per un primo bilancio dopo la trasferta veneta. Sarà il primo aggiornamento dopo gli appuntamenti ministeriali che si sono conclusi nei giorni scorsi con posizioni ben definite: l’azienda, infatti, ha avanzato una proposta attraverso la quale con prepensionamenti, ricollocazioni e creazioni di nuovi posti di lavoro, garantirebbe 130 posti di lavoro. In vista non c‘è alcuna intenzione di recedere dalla volontà di chiusura di Giano srl a fine anno. Le parti sociali e le istituzioni, ministero compreso, invece, vogliono e chiedono con forza uno slittamento della chiusura di un anno, magari con l’ausilio della cassa integrazione, per avere il tempo necessario per esplorare le possibilità di vendita della stessa a soggetti privati o al Poligrafico dello Stato. Il piano di mitigazione dell’impatto occupazionale, con i ricollocamenti, è giudicato "insufficiente" anche dal primo cittadino Daniela Ghergo. Per la prossima settimana, dopo gli aggiornamenti per le cartiere e probabilmente anche il tavolo dell’elettrodomestico al Mise previsto per mercoledì prossimo, il primo cittadino assieme all’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi riconvocheranno un nuovo tavolo sulla sempre più difficile tenuta occupazionale del territorio. Anche su Beko il livello di attenzione è alto: si temono tagli dopo l’ormai strutturale calo produttivo che riguarda gli elettrodomestici a livello nazionale e non solo. Lunedì a Fabriano è andato in scena uno sciopero di quattro ore con un’alta adesione soprattutto ma non solo da parte degli operai. La multinazionale Beko mercoledì al Mimit dovrebbe presentare il nuovo piano industriale. Ad oggi nel Fabrianese ci sono 3.700 disoccupati e la loro età media è di 45 anni.

Sara Ferreri