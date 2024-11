Cartiere, la mediazione non basta: stop confermato

Esuberi alle cartiere di Rocchetta e Fabriano, nessun dietrofront dell’azienda sui 195 licenziamenti avviati lo scorso mese, nemmeno dopo la moral suasion del ministro Adolfo Urso. Ieri pomeriggio, mentre sotto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy oltre cento lavoratori, arrivati con due pullman partiti dalla città della carta con a bordo anche il sindaco Daniela Ghergo e il vescovo Francesco Massara, manifestavano per salvare il loro posto di lavoro e l’occupazione nel Fabrianese è andato in scena il tavolo di confronto tra azienda, sindacati e ministero appunto.

Il ministro Adolfo Urso ha chiesto ai vertici aziendali di bloccare la procedura di licenziamento dei 195 dipendenti di Giano srl (si concluderà il 31 dicembre prossimo, ndr) ma l’azienda ha ribadito che su questo non tornerà indietro. Giovedì ci sarà un nuovo incontro azienda ministero e successivamente Urso incontrerà di nuovo i sindacati. "È una situazione complessa dato l’atteggiamento di chiusura dell’azienda" commentano i sindacati. "Un territorio che va assolutamente difeso in una fase piuttosto difficile per la crisi dell’elettrodomestico" ha commentato il sindaco Ghergo. "Fabriano non può perdere alcun posto di lavoro – le fa eco dal Mimit il vescovo Francesco Massara -. Ci sono famiglie in difficoltà, in un territorio già martoriato dalle crisi e dal sisma. Auspico che si possa tornare a lavorare in un clima di serenità. Ho ribadito che le conseguenze sociali di questa decisione: sarebbero drammatiche per tutto l’entroterra. Ho proposto anche la possibilità che la zona del cratere entri nella Zes e che si valuti un intervento del Poligrafico invitando l’azienda a congelare questa decisione in attesa di soluzioni che tutelino il sito e i lavoratori". Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, prima di questo summit ha incontrato il governatore Francesco Acquaroli, a palazzo Piacentini.

Al centro dell’incontro le possibili soluzioni per il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali di Giano srl, parte del gruppo Fedrigoni. Il bilaterale tra Urso e Acquaroli ha preceduto l’incontro di approfondimento con azienda, sindacati ed enti locali. Durante il confronto sono stati affrontati anche altri dossier di politica industriale legati al territorio, come Beko Europe, su cui è stato convocato il tavolo di aggiornamento al Mimit, con sindacati, azienda ed enti locali giovedì.

Sara Ferreri