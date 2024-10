"Cartiere, l’azienda si fermi sui licenziamenti per avere più tempo per eventuali acquisizioni"

"Esuberi alle cartiere, stop ai licenziamenti: si continui a produrre carta da ufficio per un altro anno così da avere più tempo per eventuali acquisizioni". Così la sindaca Daniela Ghergo alla vigilia del tavolo sulla vertenza Giano che si terrà oggi (ore 15,30). "Domani – spiega il primo cittadino - faremo il punto sulla vertenza per capire se ci sono margini migliorativi rispetto alla proposta avanzata da Fedrigoni e come la Regione (sarà presente l’assessore Stefano Aguzzi, ndr) si sta muovendo sia rispetto alla proprietà che al Ministero. Ribadendo l’importanza che la produzione attuale venga prorogata di un anno e i 195 licenziamenti sospesi per avere il tempo di valutare interventi più strutturali da parte della proprietà, sia di nuovi potenziali acquirenti incluso il Poligrafico". Al tavolo comunale sul lavoro di oggi pomeriggio, aperto alla cittadinanza parteciperanno i sindacati e i lavoratori, i sindaci del territorio e il presidente Anci Marche Marco Fioravanti.

"La proposta di ricollocazione di 105 unità lavorative nelle Marche può essere considerata un piccolo passo avanti nel confronto tra le parti, ma non la soluzione, - evidenzia il consigliere regionale Maurizio Mangialardi - visto che lascia nel limbo il futuro di circa un centinaio di lavoratori, comprese le figure più fragili inserite con contratto a tempo determinato, senza contare gli inevitabili effetti sull’indotto". Riguardo il mantenimento di posti di lavoro strettamente legati a Fabriano il management ha comunicato il ricollocamento di 48 addetti nello stabilimento di Fabriano Vetralla e di 10 lavoratori in quello di Rocchetta, oltre ad altre opportunità di ricollocamento in altre sedi che riguarderebbero altri 47 lavoratori. Verrà anche offerta la possibilità a 55 lavoratori di trasferirsi al nord. Per il sindaco Ghergo e per le parti sociali "tale manifestazione di disponibilità non può essere considerata, la soluzione". Fabriano perderebbe comunque la produzione di carta da ufficio". Oggi si decideranno anche le iniziative da intraprendere in vista dell’incontro del 4 novembre con il Ministro delle Imprese Adolfo Urso. "Fabriano –ha evidenziato il primo cittadino - non può perdere posti di lavoro legati alla produzione della carta ed è necessario intraprendere tutte le iniziative possibili per scongiurare quella che sarebbe una ferita mortale per il distretto fabrianese e per le aree interne che gravitano su di esso".

sa. fe.