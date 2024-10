Cartiere, meno esuberi: sindacati scettici

Sul piatto 195 esuberi, ma anche 105 assunzioni nelle Marche, 20 prepensionamenti e il mantenimento della produzione a Rocchetta. Sono le proposte arrivate ieri durante il faccia a faccia azienda e sindacato dal gruppo Fedrigoni che ha confermato la fine della produzione delle carte d’ufficio al 31 dicembre, ma annunciato il potenziamento a Fabriano e nelle Marche di quella relativa alle carte colorate e di sicurezza (passaporti). Ma i sindacati restano "insoddisfatti e scettici".

"Al momento – ha spiegato Giuseppe Giacobello, responsabile relazioni Industriali del Gruppo Fedrigoni - abbiamo individuato oltre 180 opportunità concrete, tra cui 105 posti di lavoro già disponibili nelle Marche e una ventina di possibili prepensionamenti a cui, se c’è interesse, verrà garantito un trattamento economico dedicato, e siamo al lavoro per identificare altri spazi. Nell’ottica di mantenere il più possibile i livelli occupazionali nelle Marche, l’azienda ha deciso di potenziare il business delle carte di sicurezza, un segmento dove abbiamo già un know-how importante e dove vi è una concreta esigenza di mercato. Questa opportunità industriale creerà 48 nuovi posti di lavoro, da inizio 2025, nello stabilimento di Fabriano. La Regione Marche si è detta tra l’altro disponibile a sostenere il piano di riqualificazione e formazione delle persone che andranno a lavorare in quest’area. Inoltre, abbiamo deciso di investire sul potenziamento delle nostre carte colorate per il disegno artistico prodotte a Pioraco e tagliate a Rocchetta. Grazie a ciò vi saranno altre 10 nuove opportunità di lavoro a Rocchetta, che rimarrà quindi operativo non solo con il magazzino e il centro logistico ma anche con il reparto di produzione e trasformazione. A questi si aggiungono 31 posizioni legate alla gestione dei servizi generali più altre 16 posizioni vacanti da coprire immediatamente".

"Questo approccio – rimarcano i sindacati - potrebbe attenuare l’impatto immediato sui 195 lavoratori, ma resta in gioco l’ipotesi di oltre 100 esuberi, senza contare l’indotto e le posizioni di lavoro temporaneo. Lo stabilimento di Rocchetta dal primo gennaio diventerà il polo logistico di tutta l’area marchigiana. Verranno gestite diverse macchine con una modifica della turnazione, ma questo cambiamento coinvolgerà soltanto dieci lavoratori". "Il dialogo tra le parti - proseguono - è fondamentale per cercare di raggiungere un accordo che possa garantire una sicurezza lavorativa adeguata e una strategia industriale sostenibile per il futuro e non impoverisca il tessuto sociale. Per questo l’incontro al Ministero il 4 novembre - concludono - risulterà determinate: chiederemo maggiori garanzie utili a ritrovare la stabilità necessaria".

Sara Ferreri