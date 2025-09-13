Cartiere, riorganizzazione e critiche: "Può comportare rischi concreti"

Nuova organizzazione del gruppo Fedrigoni, anche Cgil, Cisl e Uil, dopo l’Ugl manifestano preoccupazioni per il futuro: "Riteniamo – rimarcano le segreterie nazionali - che una nuova organizzazione così frammentata possa comportare rischi concreti, tra cui: eccedenze di personale dovute a ridondanze o difficoltà di ricollocamento, una frammentazione delle relazioni sindacali, possibili operazioni di acquisizione finalizzate ad aumentare il valore delle singole società per una successiva vendita, o addirittura la cessione di una delle stesse senza interventi preventivi".

"Abbiamo espresso all’azienda – aggiungono - forte preoccupazione per una situazione che, al momento, non fornisce elementi concreti per delineare un futuro rassicurante per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in questo nuovo assetto. Non ci è dato conoscere i tempi dell’operazione, anche se l’Ad Nespolo ha dichiarato che saranno molto brevi. Tuttavia, essendo ancora in una fase di "working in progress", non sono state fornite ulteriori informazioni. Riteniamo fondamentale mantenere altissima l’attenzione sugli sviluppi futuri, pronti a intervenire tempestivamente per tutelare al massimo le lavoratrici e i lavoratori.

Allo stesso modo, ribadiamo l’impegno a non dimenticare le persone ancora legate alla società Giano, che meritano pari attenzione e tutela". Le sigle non escludono la possibilità di "richiedere un incontro in plenaria con l’Ad e i vertici delle nuove società".