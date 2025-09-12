Cartiere, si temono nuovi tagli. Preoccupa la riorganizzazione

Cresce la preoccupazione per il futuro delle cartiere a Fabriano. Ieri pomeriggio è andato in scena un summit tra azienda e sindacati per sondare la mole di lavoro dei prossimi mesi e le ripercussioni del nuovo assetto annunciato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato Marco Nespolo.

Si teme un nuovo taglio nella produzione fabrianese, ora che la carta da ufficio non si produce più localmente. A preoccupare è anche la nuova organizzazione appena annunciata dai vertici. E ci sono ancora tanti lavoratori in cassa integrazione per effetto dello stop alla macchina F3 che l’azienda vorrebbe vendere avendo incontrato però il veto dei sindacati che continuano a sperare nella ripresa della produzione.

Ad agosto è stata aperta la cassa integrazione ordinaria dal 18 agosto al 22 agosto che includeva i reparti MT, Eclose e i filigranisti. Contestualmente, è stato condiviso il calendario delle chiusure estive che prevedeva la fermata generale degli impianti per le ferie collettive. Sul capitolo ricollocamenti ad oggi i lavoratori ricollocati sono 115, di cui 86 nelle Marche, 9 nell’area nord e 5 presso Ritrama Sassoferrato. Il personale ancora in cassa integrazione straordinaria è di 44 unità.

A preoccupare la comunicazione dei giorni scorsi dell’Ad Nespolo sulle decisioni prese dal board dell’azienda Fedrigoni a guida dei due fondi di investimento Bain Capital e Bc partners che riguarda un nuovo assetto che riguarda il futuro dell’azienda. La novità principale è che le tre aree operative del gruppo diventeranno da oggi più autonome, quasi come delle aziende a sé stanti: il segmento Carta sarà guidata da Fulvio Capussotti, che diventa Ceo della Business Unit Paper.

Il segmento Autoadesivi sarà guidato da Rodrigo Lacerda, nuovo Ceo della Business Unit Self-Adhesives. Il segmento Rfid continuerà a funzionare in autonomia, come già avviene oggi con i suoi responsabili e i fondatori. Nespolo, invece, resterà alla guida della holding del gruppo come ceo, mantenendo anche il ruolo di executive chairman per affiancare e supportare le tre aree operative. Per l’Ugl "l’azienda per bocca di Marco Nespolo ha chiarito che, nell’immediato, per noi lavoratori non cambierà nulla. L’obiettivo dichiarato di questa operazione è dare più agilità e flessibilità a ciascuna area, per affrontare un mercato che rimane difficile e complesso. Ma riteniamo in questa fase, importante leggere tra le righe: se ogni divisione sarà sempre più indipendente, probabilmente anche le strategie e i percorsi futuri potrebbero differenziarsi. Quindi bisognerà vigilare, perché le decisioni prese in alto non abbiano ricadute negative sul lavoro e sui diritti delle persone nei reparti".

Sara Ferreri