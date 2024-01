Cartolina da vergogna. Discarica in pieno centro davanti alla Corte d’Appello. Sacchi neri sul marciapiedi

Decine di sacchi neri della spazzatura, accatastati fuori dalla Corte di Appello di Ancona. Sono lì da mesi, insieme ad altro materiale di scarto, tra via Carducci e via Zappata, su un marciapiede pubblico transennato. Una discarica in un quadrato di suolo pubblico, a cielo aperto, in pieno centro cittadino, che balza agli occhi di quanti si trovano ogni giorno a passare di lì o ad affacciarsi dalla finestra dei palazzi attigui. Sacchi grandi, gettati e abbandonati. Un brutto spettacolo perché i sacchi neri non sono temporanei, di passaggio di qualche giorno, ma stazionano lì da lungo tempo ormai, senza un apparente motivo.

Perché? Il Carlino ha chiesto lumi al tribunale stesso, che ha contattato ieri, e attende una risposta. Gli uffici si sono impegnati a fare una verifica. Anche dalle loro finestre il brutto panorama è visibile quotidianamente. Nell’immobile sono in corso lavori interni per un ampliamento degli spazi di cui la Corte di Appello soffre da anni. Quei sacchi potrebbero essere correlati. Per il palazzo di via Carducci n.3 è previsto di recuperare 145 metri quadrati di superficie da destinare ad uffici con la copertura del terrazzo al quarto piano. Il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche ha individuato la ditta affidataria dell’appalto e la consegna del cantiere è avvenuta li 27 aprile 2023. I lavori attualmente sono in corso di esecuzione, con ultimazione prevista nel primo semestre del 2024.

I sacchi neri dovranno rimanere lì a terra per tutto questo periodo? Cosa contengono? Se lo avesse fatto un privato sarebbe stato tollerato per così a lungo? Lo stesso palazzo ha transennato anche l’ingresso principale, quello che permette di accedere alle aule di udienza. Negli anni a venire è previsto un trasloco definitivo degli uffici all’ex palazzo dell’Inps in piazza Cavour. È in corso una procedura di acquisto.