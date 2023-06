Cartoline dal centro con vista sui rifiuti

Ancona non è una metropoli e non dovrebbe essere così difficile da tenere pulita e in ordine: purtroppo la foto che ci allega potrebbe essere replicata in tante altre zone della città. Un brutto spettacolo per ogni cittadino che capita in centro o che ci vive ma anche per i turisti che ci vengono a trovare per scoprire le nostre bellezze. Ecco, se poi regaliamo queste cartoline dell’orrore, poi non ci lamentiamo se i turisti scelgono altre mete per le loro vacanze. Lo ripetiamo: basterebbe davvero poco per tenere pulita la nostra città.