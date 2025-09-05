Casa a rischio crollo, i proprietari non intervengono: ci pensa il Comune

Via libera al progetto di messa in sicurezza dell’immobile in via Fratti, di proprietà di privati i quali non hanno però provveduto alla messa in sicurezza, come prescritto con ordinanza dal Comune. "A causa dell’inadempienza dei privati – spiegano dal Palazzo - il Comune, a proprie spese (12mila euro, ndr), dovrà effettuare i lavori necessari, rivalendosi poi sui proprietari. Questo iter ha determinato un allungamento dei tempi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per l’apertura della strada. Nei prossimi giorni si procederà all’incarico della ditta e al conseguente avvio dei lavori".

Nel 2018 i sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali avevano rilevato il parziale crollo della copertura e portato all’emissione delle prime ordinanze. Negli anni successivi la situazione è progressivamente peggiorata fino al nuovo crollo dello scorso anno. "Dopo un iter complesso, che ha richiesto di accertare l’effettiva impossibilità del privato ad adempiere" il Comune ha definito l’intervento e provveduto al finanziamento dei lavori con variazione di bilancio.

L’intervento consiste "nella demolizione della porzione residua della copertura e nella realizzazione di una nuova struttura di protezione, mediante l’installazione di tre putrelle in ferro su cui verrà posata una lamiera con funzione di copertura. Non appena affidati i lavori, la ditta provvederà in prima istanza alla messa in sicurezza dell’area così da riaprire la strada".

"Una risposta necessaria a una situazione che da tempo crea disagi e rischi per la viabilità e la sicurezza dei cittadini" dice il sindaco Daniela Ghergo.