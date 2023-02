"Casa comunità vicino ai ristagni e alle zanzare"

"L’Ast ha dato inizio all’iter per la realizzazione a Jesi della casa della Comunità e dell’ospedale della Comunità che saranno finanziati dal Pnrr con 1,6 e 5, 7 milioni di euro. Da qui apprendiamo che le due nuove strutture saranno realizzate di fronte l’ospedale Carlo Urbani dove ci sono dei ristagni d’acqua all’origine dell’annoso e mai risolto problema delle zanzare". La denuncia arriva dal coordinatore del tribunale del Malato Pasquale Liguori che rimarca: "Ci si appresta a costruire sullo stesso terreno su cui è stato costruito il nostro ospedale e quasi certamente sulla stessa falda acquifera, due importanti e costose costruzioni e allora ci sembrano legittime le nostre preoccupazioni affinchè non si replichino le stesse problematiche che affliggono ancora oggi il Carlo Urbani. Ci auguriamo che, prima di costruire, venga eseguita una dettagliata relazione geologica che fornisca informazioni sulla geomorfologia e sulla idrogeologia (la circolazione delle acque sotterranee) e che, soprattutto, in caso di presenza di falda acquifera, individui, prima della costruzione, gli interventi necessari ad evitare i ristagni e gli accumuli di acqua nei sotterranei delle nuove costruzioni. Ma l’Ast Ancona, tramite il commissario Nadia Storti, rassicura sul punto. "È stata realizzata una valutazione geologica indispensabile prima di predisporre il progetto della casa della salute e dell’ospedale di comunità". L’area verde antistante la camera calda del pronto soccorso (oggi un campo) dell’ospedale Carlo Urbani dunque sarebbe stata valutata come idonea dai tecnici preposti. Ma il Tribunale del malato in concomitanza dell’avvio dell’iter per la realizzazione delle due nuove strutture solleva anche altre perplessità: "Le due strutture dovrebbero servire a potenziare le cure intermedie al fine di evitare anche afflussi impropri al pronto soccorso. Abbiamo perplessità sulla volontà capacità delle istituzioni di "riempire" di contenuti in termini di risorse umane questi due contenitori che potrebbero rivelarsi come una delle tante "cattedrali nel deserto" che abbiamo avuto modo di vedere in giro per la nostra Italia". Su questo il commissario Nadia Storti replica e ugualmente rassicura: "Per quanto riguarda il personale gli ospedali di comunità e case della comunità queste richiedono la presenza di medici di assistenza primaria, specialisti ambulatoriali, infermieri e operatori socio sanitario che saranno presenti in numero adeguato per il funzionamento della struttura".

Sara Ferreri