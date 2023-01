’Casa d’altri’ diventa di tutti

di Lara Maria Ferrari Una signora di Milano, docente di Letteratura Italiana, che non conosceva il testo, ha letto ‘Casa d’Altri’ l’altra notte d’un fiato, pescandola nel grande mare del web. L’opera più nota di Silvio D’Arzo, che Eugenio Montale aveva definito il racconto perfetto, dal 1° gennaio è a disposizione di chiunque. Tutti potranno leggerla on line in versione integrale, ma soprattutto potranno diffonderla gratuitamente, così come saranno liberi di pubblicarla senza dover renderne compenso agli eredi. Il 31 dicembre di ogni anno, infatti, scadono i diritti d’autore di tutte le opere letterarie scritte in Europa da autori scomparsi 70 anni prima, e adesso a entrare nel pubblico dominio c’è anche Silvio D’Arzo, l’alias di Ezio Comparoni. Va detto che ‘Casa d’Altri’, nel novero dei racconti perfetti, così definiti per struttura narrativa efficace e stile esemplare, si trova in buonissima compagnia. Accanto a D’Arzo troviamo Ernest Hemingway, Alice Munro o Raymond Carver, pezzi da novanta della letteratura mondiale e molto più famosi di Silvio, anche in ragione del fatto che lo scrittore reggiano morì a soli 32 anni e la sua produzione di romanzi brevi non gli diede il conforto del successo, in vita. Ambientato in un paesino dell’Appennino reggiano, ‘Casa d’altri’ non...