Casa degli orrori, Comune parte civile

Casa degli orrori scoperta a Jesi, inizia il processo. Tutte le persone offese si sono costituite parti civili ieri mattina in Tribunale ad Ancona. In più si sono costituiti il Comune di Jesi e l’associazione Vallesina.

Il tribunale le ha ammesse tutte nonostante le eccezioni della difesa per il Comune e l’associazione. Il collegio ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa (gia proposta avanti al gip Alberto Pallucchini e rigettata) per l’imputata principale, Dina Mogianesi, di accedere alla messa alla prova per il reato meno grave di lesioni. La difesa ha poi chiesto di effettuare una consulenza sulla capacita di intendere e di testimoniare per tutte le persone offese e per due testimoni della Procura.

Il collegio ha rigettato allo stato la richiesta, da rivalutare all’esito dell’esame delle persone offese. Quindi prima si sentiranno le persone offese poi il Tribunale valuterà. Nella prossima udienza verrà sentite tutte le vittime.

I due coniugi jesini erano stati arrestati ad aprile dello scorso anno nell’ambito dell’inchiesta sulla casa degli orrori di via del Verziere, con vittime 5 pazienti psichiatriche che vivevano in un appartamento privato in regime di coresidenza. La coppia, Franco Frantellizzi, 86 anni e Dina Mogianesi, 78 anni, sono finiti a a processo senza passare per l’udienza preliminare avendo, la pubblica accusa, la certezza delle prove già a loro carico. Il giudizio immediato, formulato dal pm Andrea Laurino, è stato chiesto per Frantellizzi per le accuse di violenza sessuale aggravata su 4 delle 5 donne e per maltrattamenti aggravati in concorso con la moglie su tutte le inquiline affette da disabilità. Per Mogianesi il giudizio immediato è stato chiesto sia per i maltrattamenti in concorso con il marito che per il reato di lesioni aggravate su una sola paziente. Tirandola per un orecchio le avrebbe staccato parte del lobo provocandole una lesione guaribile in 10 giorni. Anche la figlia della coppia, che faceva la badante nell’appartamento delle ospiti psichiatriche, era finita indagata, a piede libero, per concorso morale con i genitori nell’accusa di maltrattamenti. Secondo la pubblica accusa avrebbe taciuto la situazione che si era creata nell’abitazione dove lavorava. Per lei l’indagine è ancora aperta e si procede a parte. Moglie e marito sarebbero stati i gestori di fatto dell’appartamento, preso in affitto e pagato mensilmente dalle pazienti attraverso i propri tutori legali. La casa ospitava donne con patologie dal 2018 ma violenze e maltrattamenti sono contestati negli ultimi tre anni, dal 2021 fino ad aprile scorso con l’arresto in flagranza dell’86enne, trovato con i pantaloni abbassati su una ospite di 65 anni grazie alle spycam messe della squadra mobile che stava indagando.