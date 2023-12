Casa del sesso alle Grazie e sfruttamento. C’è la condanna alla maitresse cinese

Si occupava di inserire gli annunci sui siti a pagamento dove indicava un cellulare a cui rispondeva lei per prendere gli appuntamenti. Le ragazze le indottrinava con dei veri codici di comportamento per compiacere agli uomini. Erano ammessi solo clienti italiani e le tariffe per le prestazioni sessuali variavano in base alla disponibilità economica del richiedente. Un tariffario che andava tra i 50 e i 100 euro. Il tribunale di Ancona ha condannato ieri, per sfruttamento della prostituzione, una cinese di 50 anni residente fuori regione ma di fatto irreperibile. Secondo l’accusa avrebbe approfittato di almeno quattro connazionali per allestire una casa del sesso alle Grazie ma il collegio penale, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, ha riconosciuto la responsabilità dello sfruttamento solo su una squillo. Alla 50enne sono stati inflitti due anni e tre mesi di condanna.

Scoprire la casa a luci rosse dove si prostituivano le giovani non era stato difficile. Un vigile urbano si era finto cliente e rispondendo ad uno degli annunci, pubblicati tra siti e riviste specializzate, si era presentato nell’appartamento, a pochi passi dal parco pubblico di Villa Beer. Aveva pattuito anche la prestazione sessuale con il relativo costo. Aperta la porta però aveva mostrato il distintivo e per la presunta maitresse, che era in casa, erano scattate le manette. La donna avrebbe gestito un giro di prostituzione, allargato anche ad altre strutture.

Era aprile del 2018 quando gli agenti della sezione giudiziaria della polizia locale, guidati dal maggiore Marco Caglioti, entrarono nell’appartamento che l’imputata aveva preso in affitto pur avendo la residenza a Prato. All’interno erano state trovate quattro connazionali, tra i 30 e i 40 anni. Stando alle accuse la cinese accusata mandava avanti il giro di squillo almeno dal 2015. La donna era stata trovava con quattro cellulari, sequestrati e fatti analizzare all’analista forense Luca Russo dal pm Rosario Lioniello che coordinava le indagini. Proprio dai telefonini erano emerse le responsabilità dell’imputata.