Casa della comunità, il cantiere non si vede

Casa della comunità e ospedale della comunità da costruire entro il 2026 davanti l’ospedale Carlo Urbani, l’Ast assicura il prosieguo del progetto ma non c’è ancora una data per l’avvio del cantiere. "Con la firma di due atti notarili da parte della direzione generale dell’Ast Ancona – spiegano - si potrà ora procedere con le successive fasi per i lavori nell’ambito del Pnrr. Il primo atto riguarda appunto la casa della Comunità e l’ospedale di Comunità di Jesi, la cui realizzazione è prevista su un terreno di proprietà del Comune. A seguito di accordi intercorsi nel tempo tra le due amministrazioni pubbliche (Ast Ancona e Comune), il 15 marzo, si è proceduto a formalizzare con atto notarile la costituzione del diritto di superficie a seguito del quale l’Ast è appunto entrata in possesso della porzione di terreno, previo frazionamento dell’area di proprietà comunale, sul quale sorgerà la nuova struttura. Nel frattempo l’Ast – concludono dall’azienda - ha proceduto ad affidare l’appalto integrato ed è in corso l’elaborazione del progetto definitivo per poter procedere poi con l’esecuzione dei lavori".