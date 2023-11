Casa delle vacanze nel mirino del ladri

Tentato furto sul lungomare Dante Alighieri, presa di mira un’abitazione delle vacanze. Dopo l’ondata di colpi che ha interessato la spiaggia di velluto e il suo hinterland nelle ultime settimane, i ladri sono tornati a colpire e non hanno risparmiato nemmeno una casa per le vacanze del lungomare Dante Alighieri. Ad accorgersi del colpo sono stati i proprietari, che lo scorso week-end sono arrivati in città per trascorrere qualche giorno di relax. Una volta aperta la porta dell’abitazione, però, ecco l’amara sorpresa: l’appartamento era stato completamente messo sottosopra dai malviventi, probabilmente alla ricerca di oggetti di valore. Sono però dovuti scappare a mani vuote. Per entrare i ladri non avevano forzato la porta d’ingresso del pianerottolo, ma una finestra sul retro dell’abitazione, nonostante le serrande fossero abbassate. Nel week-end di Ognissanti, ignoti hanno messo a segno più di dieci colpi in sette giorni, ma la raffica di furti è poi proseguita anche nelle settimane successive, quando nel mirino sono finiti anche esercizi commerciali, auto e (ultima) una moto che però è stata ritrovata dai carabinieri. I due responsabili, che dopo il furto l’hanno abbandonata e si sono dati alla fuga, rischiano una denuncia per ricettazione.

si. sa.