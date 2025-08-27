"Casa di Comunità e ospedale:. Osimo adesso vuole risposte"

La sindaca di Osimo Michela Glorio ha inoltrato un appello sull’importanza del sostegno regionale nel potenziare la viabilità del territorio e non solo. "Mi riferisco alla grande viabilità, sia a quella interquartiere, come il completamento di via Sbrozzola, ma anche alla realizzazione di rotatorie in strade di competenza della Regione e in gestione ad Anas, come via Ancona a San Biagio – ha spiegato la prima cittadina –. E’ importante intervenire in maniera forte e chiara sui servizi sociosanitari. Penso ad esempio al Muzio Gallo, in completo degrado, che rappresenta ormai solo un problema, come gli alberi che rischiano di crollare sulle strade pubbliche. Ma anche alla Casa di Comunità, che in altri Comuni sta sorgendo, mentre a Osimo il suo futuro è incerto. Infine, un pensiero va al futuro del nostro ospedale ’Ss. Benvenuto e Rocco’, una volta che reparti e personale verranno trasferiti nel nuovo ospedale dell’Aspio. C’è poca chiarezza, nessun progetto, su come sarà utilizzato e riconvertito".

Glorio ha parlato anche di formazione e lavoro: "I Centri per l’Impiego non funzionano: testimonianza ne è l’alto numero di persone che si rivolgono in alternativa ai Comuni per chiedere aiuto. Molte risorse europee impegnate proprio per la formazione professionale sono tornate indietro anziché essere sfruttate per i Centri per l’impiego. Sarà importante avere un rappresentante in Regione affidabile e vicino alle esigenze del nostro territorio".