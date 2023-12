"Casa di Comunità, Falconara esclusa. La Regione non spiega il perchè"

"Perché a Falconara non è stata più realizzata la Casa della Comunità già inserita nella programmazione regionale da cinque anni quando alla guida della Regione c’era il centrosinistra?". Il consigliere Pd Antonio Mastrovincenzo torna a incalzare dopo l’interrogazione del maggio scorso. "Con il Decreto del Ministero della Salute 77 del 2022, tutte le strutture già denominate ‘Case della Salute’ sono state automaticamente riclassificate come Case della Comunità, strutture di prossimità e punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria e sociosanitaria della popolazione. Molte delle Case della Salute programmate ma non ancora realizzate, non sono state coinvolte negli investimenti del Pnrr. Tra queste quella prevista a Falconara. Con le stesse risorse, invece, sono state identificate altre sedi di intervento per la realizzazione delle nuove Case di Comunità". Continua il dem: "Chiedevo anche in base a quali criteri la Giunta regionale avesse stabilito di non coinvolgere nel percorso di attivazione delle Case della Comunità finanziate dal Pnrr e quando avesse intenzione di realizzarle. Dopo sette mesi l’assessore Filippo Saltamartini ha risposto alla mia interrogazione con una non-risposta".

Nel merito di quella falconarese, "si dice pilatescamente solo che il Distretto sanitario di Ancona ha presentato una proposta articolata su cui però la Giunta regionale non si è espressa". Per Mastrovincenzo, "la Giunta Acquaroli non ha rispettato il cronoprogramma sulle Case di Comunità che dovevano essere appaltate entro il 30 settembre".