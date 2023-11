Casa di riposo Benincasa, test vulnerabilità sismica

In attesa che si sblocchi la nuova struttura dell’ex ospedale civile Umberto I, l’attenzione del Comune sul fronte delle case di riposo è riposta sulla Benincasa di via Podesti. Alla luce dei dettami previsti dalla nuova legge regionale, modificata nel luglio del 2020, l’edificio nel quartiere di Capodimonte dovrà superare la verifica di vulnerabilità sismica. L’analisi è stata disposta, gioco forza, dalla struttura dei lavori pubblici e nei giorni scorsi la perizia è stata affidata a un’azienda cittadina; altra cosa sarà presentare la relazione di vulnerabilità sismica, di cui si occuperà una geologa, anch’essa operativa nell’anconetano.

Ora si attende l’esito della relazione geologica che potrebbe confermare la bontà della struttura sotto il profilo antisismico e dunque lasciare le cose come stanno; non è da escludere, tuttavia, che l’esito della verifica possa regalare brutte sorprese per l’amministrazione comunale. Oltre all’analisi del terreno su cui si trova l’edificio di via Podesti 9, l’analisi di vulnerabilità sismica dovrà affrontare anche lo studio delle acque sotterranee della falda per capire se queste possano rappresentare la causa delle infiltrazioni che in passato si sono verificate al piano terra del palazzo. Due gli scenari, uno meno negativo, ossia la necessità di intervenire sulla struttura ma non in maniera invasiva, oppure, e siamo alle eventuali dolenti note, la necessità di intervenire a fondo. A quel punto sarebbe necessario spostare gli ospiti della struttura, sempre costantemente occupata vista l’elevata domanda di posti, essendo una delle due case di riposo pubbliche gestite dal Comune attraverso appalti esterni. Lo stesso discorso, infatti, dovrebbe valere per Villa Almagià, in via Redipuglia, i cui ospiti però dovrebbero essere trasferiti all’ex Umberto I, dove però, come ricordato a inizio ottobre dal Carlino, ci sono una serie di intoppi che stanno posticipando l’inaugurazione degli spazi. Ricordiamo che l’appalto, in quel caso, è gestito dall’Ast 2, l’ex Area Vasta. La casa di riposo Benincasa ha 42 posti letto e ospita 20 persone nei giorni feriali nel suo centro diurno. Il comune spenderà oltre 4mila euro per la relazione geologica che dovrà attestare la sicurezza in caso di scosse telluriche, non così infrequenti nel nostro territorio.