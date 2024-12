Casa di riposo e ostello: mancano fondi e locali

Una volta terminati i lavori alla casa di riposo, appena partiti, non ci sarà posto in quello stabile per gli uffici Asp.

E ad oggi non ci sono neppure i fondi per trovare una soluzione per quegli uffici. Dunque la città resterà ancora senza ostello, chiuso ormai oltre sei anni fa, almeno nel breve-medio periodo. Ma la giunta è anche a caccia dei fondi per completare i lavori alla casa di riposo successivi dopo il primo lotto appena partito.

E’ quanto emerso, non senza polemiche in aula dove il consigliere Francesco Rossetti ha chiesto chiarimenti sul trasloco degli uffici, una volta terminato il cantiere alla casa di riposo. "No, non è prevista la ricollocazione degli uffici alla casa di riposo – ha spiegato l’assessore Samuele Animali -. Al termine dei lavori occorrerà ricollocarli".

A incalzare sul tema è stato il consigliere di opposizione Matteo Marasca, ex presidente dell’Asp 9: "Era stato oggetto di una risoluzione approvata dal consiglio comunale (nel 2019), era una priorità e una promessa elettorale quella di liberare villa Borgognoni. Se sappiamo già che nella casa di riposo all’esito dei lavori non ci saranno spazi, allora perché non liberarlo oggi l’ostello andando a cercare spazi alternativi? E’ una scelta politica ma se è una priorità perché non farlo e non liberarlo da oggi visto che siete in carica già da due anni e mezzo? Altrimenti le associazioni resteranno deluse".

"Se avessimo trovato i 6 milioni per il restyling della casa di riposo – ha replicato Animali - ci saremmo potuti dedicare a trasferire l’Asp. In realtà quei fondi non c’erano: abbiamo dovuto trovare i 2,5 milioni per il primo lotto e dovremo trovare i soldi anche per gli altri lotti. Abbiamo ritenuto prima necessario sistemare la casa di riposo anche perché ce lo impone la necessità di rinnovare l’autorizzazione. Se il progetto fosse stato portato avanti dalla precedente amministrazione noi in questa fase ci staremmo occupando esattamente di quello che dice il consigliere Marasca. Siccome ci siamo ritrovati a dover appaltare noi i lavori e trovare noi i fondi per il primo lotto a questo punto ci dedichiamo innanzitutto alle persone anziane, poi agli uffici".

In aula da Animali è arrivato anche un allarme sui fondi: "Si preannunciano tagli molto preoccupanti in arrivo da parte dello Stato agli enti locali che si occupano di disabilità e servizi sociali. Ci troveremo in difficoltà. Faremo del tutto per evitare tagli a servizi sociali, seppur con grossissimo sacrificio per le nostre finanze". Insomma si preannunciano momenti difficili per l’amministrazione comunale per far tornare i conti ed evitare tagli.

Sara Ferreri