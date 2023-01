"Casa di riposo e rincari, difficoltà in aumento"

di Silvia Santini

Il caro bollette per l’aumento dei costi legato all’energia e non solo fa paura e in quest’inverno fa temere imprese, famiglie e anche le strutture sanitarie come le case di riposo cui servono aiuti per poter continuare a garantire il servizio agli anziani e, di conseguenza, ai loro parenti. "I problemi grandi che abbiamo sono legati alla gestione economica con i gravi rincari soprattutto dei costi energetici che si ripercuotono anche su altri beni quali quelli alimentari ed altri prodotti indispensabili – afferma tra tutti Fabio Cecconi, presidente della casa di riposo di Osimo Grimani Buttari –. Per quanto riguarda invece l’aspetto sanitario, la situazione all’interno della struttura volge nella normalità tra alcuni casi di Covid che ogni tanto si presentano e che, sulla base della normativa ancora in atto, costringono alle consuete chiusure delle strutture interessate con divieto di visite oltre che isolamento dell’intera struttura. Al momento attuale abbiamo una residenza che sta uscendo con gli ultimi tre ancora positivi seppur asintomatici come tutti. Non ci sono stati problemi particolari di influenza se non nella normalità anche perché la gran parte ha effettuato il vaccino". Persino l’ente comunale non è scevro delle difficoltà: "Nonostante le difficoltà dell’esercizio finanziario 2022, soprattutto in ragione della forte impennata dei prezzi a seguito del rincaro dell’energia, l’amministrazione comunale è riuscita a centrare due obiettivi importanti – afferma l’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini –. Da un lato ha garantito il finanziamento e la sostenibilità di tutte le opere pubbliche programmate, per un importo di svariati milioni di euro, anche se il prezzo delle materie prime ha fatto lievitare i costi per la realizzazione delle opere pubbliche, dall’altro ha trovato risorse ingenti a favore delle famiglie (267mila euro), imprese (200mila), società sportive concessionarie di impianti sportivi "energivori" (200mila), per dare un sostegno concreto a contrasto del caro bolletta. Si tratta di un’entità di contributi erogati che non ha uguali, quantomeno nella realtà regionale, e tutto questo nonostante lo stesso Comune ha dovuto far fronte al ’suo’ caro bollette: solo per la spesa per l’illuminazione pubblica c’è stato un aumento di 693mila euro, per il caro bollette della Asso più 220mila e per quello di Osimo Servizi 90mila".